В Петербурге обнаружилась «фабрика» по написанию комментариев в поддержку российской армии
В Санкт-Петербурге работает «фабрика» по производству комментариев в соцсетях в поддержку спецоперации российской армии в Украине. Проект называется «Кибер фронт Z»
В Санкт-Петербурге работает «фабрика» по производству комментариев в соцсетях в поддержку спецоперации российской армии в Украине. Проект называется «Кибер фронт Z».
Корреспондент «Фонтанки» Ксения Клочкова устроилась работать в этот проект и узнала, что комментаторы зарабатывают по 45 тысяч рублей в месяц при графике работы два через два, но трудоустроены они неофициально. Каждая смена насчитывает 100 человек. Офис «Кибер фронта Z» располагается в здании бывшего машиностроительного завода «Арсенал».
Сотрудница «фабрики» рассказала, что они занимаются «разоблачением фейков о спецоперации в Украине». «Это патриотическое движение Z. Этот проект появился недавно, но само движение существует давно», - сообщила девушка.
«Фонтанка» выяснила, что к данному проекту причастен человек по имени Алексей Некрылов, полный тезка которого с 2016 года был сотрудником ООО «Главсеть», «Миксинфо» и «Новинфо». Власти США связывают эти компании с проектом «Лахта» - так называемая «фабрика троллей».
Комментарии в поддержку российской армии сотрудники «Кибер фронта Z» в основном пишут в Telegram и на YouTube. Сотрудница «Фонтанки», например, получила задание писать комментарии под интервью Юрия Дудя с историком Тамарой Эйдельман, выступлением советника президента Украины Алексея Арестовича, выступлением президента США Джо Байдена и президента Украины Владимира Зеленского, а также видеоролика блогера Ильи Варламова и видеороликов украинского блогера с российской военной техникой. Еще одно задание было связано с написанием положительных комментариев под записью выступления президента Владимира Путина на митинге-концерте в «Лужниках» в очередную годовщину присоединения Крыма к России.