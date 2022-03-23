23 марта 2022, 13:34
Власти Франции задержали две яхты миллиардера Алексея Кузьмичева
Власти французского департамента Приморские Альпы задержали две яхты, которые принадлежат российскому миллиардеру Алексею Кузьмичеву. Ранее из-за санкций он вышел из состава акционеров «Альфа-банка»
Фото: yaplakal.com
Власти французского департамента Приморские Альпы задержали две яхты, которые принадлежат российскому миллиардеру Алексею Кузьмичеву. Ранее из-за санкций он вышел из состава акционеров «Альфа-банка».
Французское издание Libération сообщает, что эти яхты власти рассматриваю как активы, которые в рамках антироссийских санкций Евросоюза должны быть заморожены.
В Приморских Альпах задержаны яхты «Малая Медведица» длиной 17 метров, которая находится в порту Канн, и «Большая Медведица» длиной 26 метров, которая стоит на ремонте на Антибах. Оба судна записаны на компанию Orangerie marine limited с регистрацией на Мальте. Власти Франции уверены, что настоящим владельцем этих яхт является Алексей Кузьмичев.