23 марта 2022, 12:48
Власти Польши планируют выслать из страны 40 российских дипломатов
Власти Польши приняли решение о высылке из страны 40 российских дипломатов. Поводом для высылки стала их деятельность, «несовместимая со статусом дипломата»
Фото: dic.academic.ru
Власти Польши приняли решение о высылке из страны 40 российских дипломатов. Поводом для высылки стала их деятельность, «несовместимая со статусом дипломата».
Польское издание Onet со ссылкой на источники в правительстве сообщает, что в списке высылаемых дипломатов есть сотрудники посольства РФ в Варшаве. В этом консульстве работают 50 человек.
В Министерстве иностранных дел Польши информацию о высылке десятков российских дипломатов из страны пока не подтвердили, но и не опровергли.
Ранее Болгария сообщила о высылке 10 сотрудников российского посольства, которых заподозрили в деятельности, несовместимой со статусом дипломатов.