Депутатам от «Единой России» запретили ездить за границу без разрешения руководства
Если парламентарий планирует отправиться за рубеж, то он должен подать руководству соответствующее заявление с указанием страны назначения и сроков поездки. Также нужно сообщить цель своей поездки, сообщает издание «Холод»
Депутатам Госдумы от «Единой России» запретили ездить за границу без разрешения руководителя фракции Владимира Васильева.
Если парламентарий планирует отправиться за рубеж, то он должен подать руководству соответствующее заявление с указанием страны назначения и сроков поездки. Также нужно сообщить цель своей поездки, сообщает издание «Холод».
На служебные командировки депутатов от «Единой России» данное правило не распространяется.
Запрет на поездки за границу для представителей партии власти может быть связан с напряженной геополитической обстановкой в мире в связи с проведением спецоперации в Украине, а также антироссийскими санкциями. Напомним, что в конце февраля Евросоюз ввел санкции против 350 депутатов Госдумы. Аналогичные финансовые и визовые санкции против российских депутатов в ближайшее время планируют ввести власти США.