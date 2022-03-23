Сестра Алишера Усманова, которая работает акушеркой, оказалась бенефициаром 27 секретных счетов в Credit Suisse
Сестра миллиардера Алишера Усманова Саодат Нарзиева оказалась единовременным бенефициаром 27 секретных корпоративных счетов в швейцарском банке Credit Suisse. При этом женщина работает акушером-гинекологом в родильном доме в Ташкенте
Сестра миллиардера Алишера Усманова Саодат Нарзиева оказалась единовременным бенефициаром 27 секретных корпоративных счетов в швейцарском банке Credit Suisse. При этом женщина работает акушером-гинекологом в родильном доме в Ташкенте.
Как сообщает британское издание The Guardian, на одном из этих счетов по состоянию на 2011 год находилось 1,9 млрд швейцарских франков. На двух других счетах в 2014 году находилось 460 млн и 1,3 млрд франков.
Согласно утечке данных банка Credit Suisse, счета Саодат Нарзиевой были открыты в период с 2004 по 2014 год. На 16 из 27 банковских счетов в качестве контактного лица указана принадлежащая Алишеру Усманову металлургическая компания USM.
Несколько счетов были закрыты в 2016 году, но 18 счетов еще функционировали в последние годы. Все активы хранились на коммерческих счетах, а некоторые из них связаны с офшорными компаниями.
The Guardian также сообщает о подозрительной активности, которая была замечена на счетах Саодат Нарзиевой. Так, в 2013 году акушерка перевела 2,5 млн долларов владельцу ближневосточной сталелитейной компании. Перевод был осуществлен после того, как того, как Алишер Усманов перевел сестре 3 млн долларов.