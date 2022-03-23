Китайские СМИ сообщили подробности крушения пассажирского самолета Boeing 737
Китайские СМИ сообщили некоторые подробности крушения пассажирского лайнера Boeing 737 авиакомпании China Eastern Airlines, в результате которого погибли 132 человека
Китайские СМИ сообщили некоторые подробности крушения пассажирского лайнера Boeing 737 авиакомпании China Eastern Airlines, в результате которого погибли 132 человека.
По данным South China Morning Post (SCMP), лайнер находился на высоте 29 100 футов (около 8,8 км), когда вошел в пикирование. Самолет начал терять высоту около 2 часов с максимальной скоростью около 560 км в час.
Через двадцать секунд скорость снижения замедлилась, в течение следующих 45 секунд пикирование было приостановлено, а самолет выровнялся на высоте 7425 футов (2,2 км) над землей. Через 15 секунд воздушное судно снова начало стремительно падать, а уже через 30 секунд «Боинг» столкнулся с землей.
Последние данные с компьютеров самолета были отправлены в 2:22 на высоте 3 225 футов (около 982 метров), пишет издание.
Boeing 737, выполнявший рейс из Куньмина в Гуанчжоу, потерпел крушение 21 марта в уезде Тэн городского округа Учжоу в Гуанси-Чжуанском автономном районе Китая. На борту самолета находились 123 пассажира и девять членов экипажа. Выживших в авиакатастрофе нет.