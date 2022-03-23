23 марта 2022, 10:10
Белый дом анонсировал введение санкций против 300 депутатов Госдумы РФ
По данным The Wall Street Journal (WSJ), новые санкции коснутся 300 депутатов Госдумы России, которые проголосовали за проведение спецоперации в соседней стране. Предполагается, что ограничения вступят в силу 23 марта
Фото: 125region.ru
Администрация президента США Джо Байдена анонсировала введение нового пакета санкций против России из-за проведения спецоперации в Украине.
По данным The Wall Street Journal (WSJ), новые санкции коснутся 300 депутатов Госдумы России, которые проголосовали за проведение спецоперации в соседней стране. Предполагается, что ограничения вступят в силу 23 марта.
Ранее власти Евросоюза уже ввели санкции против 351 депутата Годумы. Позже персональные экономические и визовые ограничения были введены в отношении российских сенаторов.