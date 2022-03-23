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Общество
4 млрд оттенков коррупции
23 марта 2022, 08:04

Республика Марий Эл возглавила рейтинг «нездоровых» регионов

Самыми «нездоровыми» регионами России признали республику Марий Эл, Орловскую и Тамбовскую области. Жители именно эти регионов чаще других жалуются на проблемы со здоровьем

Республика Марий Эл возглавила рейтинг «нездоровых» регионов
Фото: gazeta-novosti-zyablikovo.ru

Самыми «нездоровыми» регионами России признали республику Марий Эл, Орловскую и Тамбовскую области. Жители именно эти регионов чаще других жалуются на проблемы со здоровьем.

В исследовании аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza говорится, что 17% жителей Марий Эл оценивают свое здоровье как «плохое или очень плохое». В Орловской и Тамбовской областях больными себя чувствуют 14% местных жителей. Аналогичный показатель зафиксирован и в Курской области.

Для сравнения, средний показатель по России составляет 8%.

По данным исследователей, число жалующихся на здоровье россиян выросло в трети регионов. Например, в Мурманской области и на Чукотке количество жалоб на здоровье выросло на 81%, а в республике Татарстан – на 49,6%. Рост жалоб может быть обусловлен продолжающееся пандемией коронавируса.

Лидерами антирейтинга здоровья прошлого года были Хакасия, Тува и Еврейский автономный округ, сообщает «Лента.ру».

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