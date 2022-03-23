Республика Марий Эл возглавила рейтинг «нездоровых» регионов
Самыми «нездоровыми» регионами России признали республику Марий Эл, Орловскую и Тамбовскую области. Жители именно эти регионов чаще других жалуются на проблемы со здоровьем
Самыми «нездоровыми» регионами России признали республику Марий Эл, Орловскую и Тамбовскую области. Жители именно эти регионов чаще других жалуются на проблемы со здоровьем.
В исследовании аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza говорится, что 17% жителей Марий Эл оценивают свое здоровье как «плохое или очень плохое». В Орловской и Тамбовской областях больными себя чувствуют 14% местных жителей. Аналогичный показатель зафиксирован и в Курской области.
Для сравнения, средний показатель по России составляет 8%.
По данным исследователей, число жалующихся на здоровье россиян выросло в трети регионов. Например, в Мурманской области и на Чукотке количество жалоб на здоровье выросло на 81%, а в республике Татарстан – на 49,6%. Рост жалоб может быть обусловлен продолжающееся пандемией коронавируса.
Лидерами антирейтинга здоровья прошлого года были Хакасия, Тува и Еврейский автономный округ, сообщает «Лента.ру».