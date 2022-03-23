Мэрия Москвы выделила 7 млрд рублей на помощь гражданам, пострадавшим из-за санкций
Мэрия Москвы выделила из городского бюджета 7 млрд рублей на оказание адресной социальной помощи жителям города на фоне беспрецедентных санкций, которые западные санкции ввели против России из-за спецоперации в Украине
Фото: view-photo.ru
Мэрия Москвы выделила из городского бюджета 7 млрд рублей на оказание адресной социальной помощи жителям города на фоне беспрецедентных санкций, которые западные санкции ввели против России из-за спецоперации в Украине.
В мэрии пояснили, что помощь от властей получат москвичи, которые оказались в сложной жизненной ситуации из-за чрезвычайных происшествий, утраты кормильца, потери работы или снижения дохода ниже прожиточного минимума, сообщает ТАСС.
Столичные чиновники пояснили, что денежные средства выделены в рамках мер поддержки граждан «в условиях санкционного давления».