Студенты и педагоги Гнесинки осудили акцию школы в поддержку спецоперации в Украине
Более ста выпускников, студентов и педагогов Московской средней специальной музыкальной школы им. Гнесиных осудили акцию в поддержку спецоперации в Украине, которую организовало руководство образовательного учреждения
Более ста выпускников, студентов и педагогов Московской средней специальной музыкальной школы им. Гнесиных осудили акцию в поддержку спецоперации в Украине, которую организовало руководство образовательного учреждения.
С соответствующим заявлением педагоги и учащиеся выступили после того, как в интернете был выложен ролик на YouTube-канале Gnessin World Channel появилось видео «Гнесинские Vиртуозы. муZыкальное приношение», на котором оркестр колледжа под управлением директора школы М.С. Хохлова, одетого в футболку с символом Z (символ поддержки российской армии), исполнили первую часть Пятой симфонии Бетховена.
«Мы не хотим, чтоб наша школа ассоциировалась с этим ужасным видео. Мы считаем иначе. И нас много»,- говорится в тексте студентов и педагогов, сообщает The Insider (издание признано иностранным агентом).
В обращении также говорится, что использование несовершеннолетних учеников школы, а также имени школы для выражения своих личных «милитаристских взглядов» является неприемлемым.
Примечательно, что администрация YouTube удалила данный ролик, но он еще доступен к просмотру в соцсети «ВКонтакте».