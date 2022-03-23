23 марта 2022, 02:12
Немецкая компания Siemens приостановит поставку в Россию поездов «Сапсан»
Немецкий концерн Siemens приостановил контракт с госкомпанией «Российские железные дороги» на поставку новых высокоскоростных электропоездов «Сапсан». Такие поезда курсируют по маршруту Москва-Петербург и Москва-Нижний Новгород
Фото: portbilet.spb.ru
Немецкий концерн Siemens приостановил контракт с госкомпанией «Российские железные дороги» на поставку новых высокоскоростных электропоездов «Сапсан». Такие поезда курсируют по маршруту Москва-Петербург и Москва-Нижний Новгород.
Глава «РЖД» Олег Белозеров сообщил, что партнеры из Siemens уведомили о приостановке контракта. Такое решение может быть связано с западными санкциями против России из-за спецоперации в Украине.
В 2021 году «РЖД» купила три новых подвижных состава «Сапсан», которые планируется выпустить на маршруты летом 2022 года, сообщает «Лента.ру».
Раннее в Siemens заверили, что компания продолжит техническое обслуживание своих поездов, поставленных в Россию.