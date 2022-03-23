Компания Google начала вывозить сотрудников из своего российского офиса
Американская компания Google начала вывозить сотрудников из своего офиса в России. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники в компании
Американская компания Google начала вывозить сотрудников из своего офиса в России. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники в компании.
Сейчас Google остается одной из немногих крупных иностранных компаний, которые продолжают работать в России на фоне спецоперации в Украине.
Американская компания закрыла свой рекламный бизнес в России, но сохранила популярные потребительские сервисы, такие как YouTube. Однако российские власти могут заблокировать этот сервис в ближайшее время из-за публикации антироссийских роликов в контексте спецоперации в Украине.
По словам источников, вывоз сотрудников Google из России связан именно с возможной блокировкой YouTube на территории РФ.
Напомним, что 21 марта российский суд признал экстремистской организацией американскую компанию Meta, которая владеет соцсетями Facebook и Instagram. Обе соцсети в настоящее время заблокированы в России.