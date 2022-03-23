Миллиардер Роман Абрамович переправил вторую свою яхту в Турцию
Миллиардер Роман Абрамович переправил вторую свою яхту в Турцию, чтобы избежать ее ареста в Евросоюзе. Судно Eclipse 22 марта пришвартовалось в порту курорта Мармарис
Миллиардер Роман Абрамович переправил вторую свою яхту в Турцию, чтобы избежать ее ареста в Евросоюзе. Судно Eclipse 22 марта пришвартовалось в порту курорта Мармарис.
Источники агентства Reuters сообщает, что Роман Абрамович и другие российские олигархи решили не только переправить свои яхты в Турцию, но и инвестировать в республику, поскольку она отказалась поддерживать антироссийские санкции.
Суперяхта Eclipse длиной 162,5 метра имеет две вертолетные площадки, девять палуб, бассейн и встроенную противоракетную оборону. Судно ходит под флагом Бермудских островов.
Ранее СМИ сообщили, что в Турции была замечена 140-метровая яхта Solaris Романа Абрамовича. Судно сейчас находится в Бодруме. Ряд телеграм-каналов сообщили, что пришвартоваться яхте Solaris пытались помешать члены детско-юношеской сборной Украины по парусному спорту.