СКР возбудил уже восемь уголовных дел из-за «фейков» о действиях российской армии в Украине
Фигурантом дела стал техник запасного пункта управления ГУ МВД по Москве Сергей Клоков. Ему предъявлено обвинение в публичном распространении под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации о Вооруженных силах РФ
Следственный комитет РФ возбудил еще одно уголовное дело по факту распространения фейков о действиях российской армии в Украине.
Фигурантом дела стал техник запасного пункта управления ГУ МВД по Москве Сергей Клоков. Ему предъявлено обвинение в публичном распространении под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации о Вооруженных силах РФ, сообщает РИА Новости.
Также сообщается, что Сергей Клоков стал первым человеком, который был арестован по делу о распространении «фейков» о российской армии.
На сегодняшний день СКР возбудил уже восемь уголовных дел по новой статье о «фейках» про российскую армию. Самыми известными фигурантами таких дел стали блогер Вероника Белоцерковская и журналист Александр Невзоров.
Аналогичные обвинения предъявлены также двум жителям Томской области, жителям Кемерово и Крыма. Еще одно дело возбуждено против украинского журналиста Дмитрия Гордона.