Магазины duty free попросили помощи у правительства из-за снижения пассажиропотока
Магазины беспошлинной торговли, которые расположены в российских аэропортах, обратились к правительству с просьбой об оказании финансовой поддержки в связи с резким сокращением международных рейсов из-за санкций
Магазины беспошлинной торговли, которые расположены в российских аэропортах, обратились к правительству с просьбой об оказании финансовой поддержки в связи с резким сокращением международных рейсов из-за санкций.
Президент «Опоры России» Александр Калинин перечислил конкретные меры господдержки, которую ожидают магазины duty free. Это предоставление льготных кредитов, грантов, налоговых каникул и освобождение от арендной платы со стороны аэропортов.
В свою очередь исполнительный директор Евразийской ассоциации беспошлинной торговли Фатима Дзоблаева сообщила, что магазины duty free нуждаются в адресных мерах поддержки, чтобы выжить. По словам эксперта, отрасль еще не успела оправиться после ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса, а теперь придется выживать в условиях санкций.
Напомним, что из-за спецоперации в Украине Евросоюз и другие страны закрыли свое воздушное пространство для российских авиакомпаний, а Россия в ответ закрыла свое небо. Кроме того, из-за требования ЕС вернуть лизинговые самолеты российские перевозчики вынуждены были практически полностью приостановить свои международные программы, что привело к резкому снижению пассажиропотока. При этом покупательская способность оставшихся пассажиров международных рейсов снизилась из-за падения курса рубля.