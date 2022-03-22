Госдума ввела уголовное наказание за «фейки» о деятельности российских госорганов за границей
Депутаты Госдумы приняли в окончательном чтении законопроект, который устанавливает уголовную ответственность за распространение «фейков» о деятельности российских госорганов за рубежом
Депутаты Госдумы приняли в окончательном чтении законопроект, который устанавливает уголовную ответственность за распространение «фейков» о деятельности российских госорганов за рубежом.
Данный документ стал дополнением к законопроекту об уголовном наказании за распространение ложной информации о действиях российской армии.
Наказание за публичное распространение под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации о деятельности органов государственной власти за границей составит штраф или лишение свободы на срок до 3 лет.
Аналогичное деяние с использованием служебного положения, либо совершенное группой лиц, будет наказываться штрафом или лишением свободы на срок от 5 до 10 лет.
Если же распространение фейковой информации привело к тяжким последствиям, то наказанием будет лишение свободы на срок от 10 до 15 лет.