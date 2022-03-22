Алексея Навального приговорили к 9 годам по делу о мошенничестве и оскорблении судьи
Лефортовский райсуд Москвы в ходе судебного процесса, который проходил в покровской колонии, признал оппозиционера Алексея Навального виновным в оскорблении судьи и мошенничестве
Лефортовский райсуд Москвы в ходе судебного процесса, который проходил в покровской колонии, признал оппозиционера Алексея Навального виновным в оскорблении судьи и мошенничестве.
Суд назначил политику наказание в виде лишения свободы на 9 лет и штрафа в размере 1,2 млн рублей. Гособвинение просило для Навального 13 лет колонии.
По версии следствия, Алексей Навальный потратил на личные нужды 356 из 588 миллионов рублей, которые были перечислены его команде жертвователями на антикоррупционные расследования.
Что касается второго обвинения, то политику вменяют его слова в адрес судьи, которая вела дело об оскорблении ветерана.
Напомним, что в ходе судебного процесса свидетель обвинения Федор Горожанко отказался от прежних показаний против политика и заявил, что оговорить оппозиционера его заставил следователь. Судебный процесс над Навальным он назвал срежиссированным.
Второй свидетель обвинения пенсионер Михаил Костенко на суде отказался от претензий к политику и потребовал отозвать свой иск.
Третий свидетель стороны обвинения - эксперт Следственного комитета - на вопрос о том, сколько денег поступило лично Навальному со счетов ФБК (фонд признан иностранным агентом и экстремистской организацией), ответил: «Ну ноль, вроде бы». На вопрос, сколько денег поступило от ФБК на счета жены и детей оппозиционера, свидетель ответил: «Ноль».
Кроме того, свидетелями защиты были готовы выступить более 400 человек, которые перечисляли деньги на антикоррупционные расследования, однако суд отказался их допросить.