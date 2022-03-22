22 марта 2022, 15:38
Российские авиакомпании из-за санкций потеряли 78 своих самолетов
Министр транспорта Виталий Савельев сообщил, что из-за санкций, которые были введены западными странами против российской авиации, отечественные перевозчики лишились 78 из 1367 воздушных судов. Все они были арестованы за границей
Фото: 360tv.ru
Российские авиакомпании из-за санкций окончательно потеряли 78 самолетов, которые находились в лизинге.
Министр транспорта Виталий Савельев сообщил, что из-за санкций, которые были введены западными странами против российской авиации, отечественные перевозчики лишились 78 из 1367 воздушных судов. Все они были арестованы за границей.
Кроме того, в российский реестр были перерегистрированы 800 самолетов, которые теперь авиакомпании смогут использовать для выполнения рейсов внутри страны.
Ранее из-за высокого риска ареста самолетов российские авиакомпании были вынуждены приостановить свои международные программы.