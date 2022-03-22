Платформа онлайн-петиций Change.org скрыла данные подписантов и комментаторов
Администрация портала Change.org, на котором ведется сбор подписей под различными петициями, усилили меры безопасности пользователей в связи с ужесточением российского уголовного законодательства на фоне спецоперации в Украине
Администрация портала Change.org, на котором ведется сбор подписей под различными петициями, усилили меры безопасности пользователей в связи с ужесточением российского уголовного законодательства на фоне спецоперации в Украине.
Платформа Change.org временно скроет имена подписантов и комментаторов петиций, которые были запущены в России. «Мы понимаем, что вести общественные кампании очень непросто, особенно в это тяжелое время», — говорится в заявлении администрации сервиса, которое цитирует РБК.
Сервисом Change.org пользуются более 200 млн человек из 196 стран. В России платформой пользуются 11 млн человек.
С 24 февраля 2022 года на портале появилось несколько петиций, связанных со спецоперацией российских войск в Украине. Одновременно с этим в России была введена административная ответственность за дискредитацию российских военных и уголовная ответственность за распространение ложной информации о действиях Вооруженных сил РФ в Украине. Причем ложной считается любая информация не из официальных российских источников.