Глава Крыма пообещал защитить яхты российских богачей от санкций
Глава республики Крым Сергей Аксенов пообещал защитить шикарные яхты российских олигархов, которые попали под западные санкции. Аресты дорогостоящих яхт в рамках санкций чиновник назвал «беззаконием», «беспределом» и «пиратством»
Глава республики Крым Сергей Аксенов пообещал защитить шикарные яхты российских олигархов, которые попали под западные санкции.
Аресты дорогостоящих яхт в рамках санкций чиновник назвал «беззаконием», «беспределом» и «пиратством».
«Похоже, что западные страны возвращаются к своему привычному занятию - пиратству. Оно у них в крови», - написал глава Крыма в своем Telegram.
Сергей Аксенов призвал владельцев яхт перебазироваться в крымские порты, где суда будут находиться в безопасности, так как полуостров является «территорией права и убежищем от беспредела». «Места хватит всем», - подчеркнул глава республики.
Напомним, что с начала спецоперации в Украине власти стран Европы и США арестовали уже более 20 яхт, связанных с российскими гражданами. В этом списке яхты Андрей Мельниченко, Алишера Усманова, Виктора Вексельберга, Игоря Сечина, падчерицы главы «Ростеха» Сергея Чемезова, Алексея Мордашова и Геннадия Тимченко.