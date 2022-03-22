Соцсеть «ВКонтакте» заблокировала аккаунты Алексея Навального и Ильи Яшина
Администрация социальной сети «ВКонтакте» заблокировала аккаунты оппозиционных политиков Алексея Навального и Ильи Яшина. Администрация соцсети сослалась на соответствующее требование Генпрокуратуры
Администрация социальной сети «ВКонтакте» заблокировала аккаунты оппозиционных политиков Алексея Навального и Ильи Яшина. Администрация соцсети сослалась на соответствующее требование Генпрокуратуры.
Страницы известных оппозиционеров были заблокированы из-за публикации «ложной информации о действиях российской армии в Украине». Сейчас это стандартная формулировка для ограничения доступа к сайтам многих независимых СМИ.
Ранее «ВКонтакте» заблокировала фан-страницу политолога Екатерины Шульман, на которой якобы публиковались фейки о спецоперации в Украине, а также размещались материалы, «провоцирующие панические настроения в обществе».
Осенью прошлого года соцсеть также заблокировала аккаунты многих соратников Алексея Навального.
Отметим, что в связи с блокировкой популярных соцсетей Facebook и Instagram (являются продуктами компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной организацией в России) российские блогеры и пользователи стали активно переходить в соцсеть «ВКонтакте». При этом правозащитники предупреждают граждан о том, что российская соцсеть активно сотрудничает с властями и по первому требованию передает силовикам данные пользователей для возбуждения против них административных и уголовных дел. Администрация «ВКонтакте» сотрудничество с силовиками отрицает.