Роскомнадзор разъяснил последствия признания компании Meta экстремистской организацией
Роскомнадзор разъяснил россиянам последствия признания американской компании Meta Platforms (владеет соцсетями Facebook и Instagram, а также мессенджером WhatsApp) экстремистской организацией
Роскомнадзор разъяснил россиянам последствия признания американской компании Meta Platforms (владеет соцсетями Facebook и Instagram, а также мессенджером WhatsApp) экстремистской организацией. Соответствующее решение Тверской райсуд Москвы принял 21 марта по иску Генеральной прокуратуры.
В РКН пояснили, что российские СМИ отныне не должны демонстрировать логотипы компании Meta и ее соцсетей - Facebook и Instagram (оба ресурса уже были заблокированы на территории РФ), но обязаны маркировать компанию как экстремистскую и запрещенную в стране организацию.
Facebook и Instagram исключат из реестра социальных сетей России, а Meta исключат из списка иностранных лиц, осуществляющих деятельность в интернете на территории РФ.
Россиян за пользование соцсетями Facebook и Instagram через сервисы обхода блокировок обещали не привлекать к ответственности, однако покупать рекламу непосредственно у этих соцсетей теперь запрещено. В противном случае это будет расцениваться как финансирование экстремистских организаций.
Напомним, что компанию Meta признали «экстремистской организацией» из-за отказа блокировать посты и комментарии с призывами к насилию в отношении российских солдат и руководства страны. Позже в компании заявили, что такое послабление было сделано только для украинских пользователей, которым нужно «выплеснуть гнев» из-за спецоперации, а в целом Meta выступает против русофобии в любой форме.