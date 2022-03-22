Россияне с начала спецоперации в Украине сняли с банковских счетов 1,2 трлн рублей
По данным Центробанка, наибольший отток средств с банковских счетов пришелся на последнюю неделю февраля, когда из-за событий в Украине граждане массово стали снимать наличные с карт и забирать деньги со своих вкладов
Объем сбережений граждан в российских банках с начала спецоперации в Украине снизился на 1,2 трлн рублей (3,5%).
По данным Центробанка, наибольший отток средств с банковских счетов пришелся на последнюю неделю февраля, когда из-за событий в Украине граждане массово стали снимать наличные с карт и забирать деньги со своих вкладов.
После повышения Банком России ключевой ставки до 20% и повышения процентных ставок по вкладам часть россиян вернула свои сбережения на счета, а спрос населения на наличные стабилизировался.
В ЦБ РФ отметили, что ажиотажный спрос со стороны граждан на наличные как в рублях, так и в валюте был вызван «негативным информационным фоном в условиях санкций в отношении крупнейших российских банков», сообщает The Insider (издание признано иностранным агентом).