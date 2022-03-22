22 марта 2022, 11:39
Финская таможня сообщила о задержании более 20 яхт, связанных с россиянами
В Гибралтаре задержали яхту Axioma, которая может принадлежать основному акционеру Трубной металлургической компании (ТМК) Дмитрию Пумпянскому. Яхта Axioma, которая ходит под флагом Мальты, 27 февраля яхта покинула остров Антигуа в Карибском море
Фото: prospect.com.ru
Финские таможенники сообщили о задержании 21 яхты, которая может быть связана с российскими гражданами из санкционного списка.
Агентство Reuters сообщает, что в Гибралтаре задержали яхту Axioma, которая может принадлежать основному акционеру Трубной металлургической компании (ТМК) Дмитрию Пумпянскому. Яхта Axioma, которая ходит под флагом Мальты, 27 февраля яхта покинула остров Антигуа в Карибском море, пересекла Атлантику и прибыла в Гибралтар 21 марта.
Что касается других задержанных яхт, то если их владельцами действительно окажутся россияне из санкционных списков, то судна будут арестованы.