На шахте «Листвяжная» эвакуировали горняков из-за сбоя в работе системы вентиляции
В Кемеровской области на шахте «Листвяжная», где в ноябре 2021 года погибли 46 горняков и пятеро спасателей, произошел сбой в работе системы вентиляции. В связи с инцидентом на поверхность были выведены 142 человека
В Кемеровской области на шахте «Листвяжная», где в ноябре 2021 года погибли 46 горняков и пятеро спасателей, произошел сбой в работе системы вентиляции. В связи с инцидентом на поверхность были выведены 142 человека.
Согласно предварительным данным, семерым шахтерам понадобилась медицинская помощь, сообщает ТАСС.
Примерно в 6 утра по местному времени во время планового перехода с рабочего на резервный вентилятор главного проветривания произошла задержка на 8 минут. В Министерстве угольной промышленности Кузбасса сообщили, что по регламенту такая задержка может составлять 10 минут, а угрозы жизни шахтерам нет.
В администрации шахты в свою очередь заверили, что уровень метана находится в норме, а датчики не зафиксировали превышения его концентрации.
Напомним, что в конце ноября 2021 года на шахте «Листвяжная» в результате взрыва метана погибли 46 горняков и пятеро горноспасателей. Пострадали 106 человек. По факту аварии возбудили несколько уголовных дел, а под арестом оказался миллионер и владелец холдинга «СДС-Уголь» Михаил Федяев.