В Госдуме на фоне санкций предложили провести амнистию по автомобильным штрафам
Депутат Госдумы Иван Сухарев на фоне масштабных экономических санкций против России направил письмо председателю Верховного суда РФ Вячеславу Лебедеву с предложением провести амнистию по автомобильным штрафам
Депутат Госдумы Иван Сухарев на фоне масштабных экономических санкций против России направил письмо председателю Верховного суда РФ Вячеславу Лебедеву с предложением провести амнистию по автомобильным штрафам.
Парламентарий предложил отменить штрафы российских автомобилистов за нарушение правил дорожного движения, отметив, что такая мера является необходимой, обоснованной и уместной.
В законопроекте Сухарева говорится, что автомобилистов в текущих непростых экономических условиях необходимо освободить от административной ответственности за совершение мелких нарушений, которые не представляют большую общественную опасность.
При этом амнистия не будет распространяться на граждан, совершивших правонарушения, предусмотренные статьями 12.8 и 12.26. Это управление транспортным средством в состоянии опьянения, передача управления транспортным средством лицу, находящемуся в состоянии опьянения, а также невыполнение водителем требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения, сообщает RT.