22 марта 2022, 07:40
Власти Швейцарии арестовали апартаменты Петра Авена в Альпах
Власти Швейцарии в рамках антироссийских санкций наложили арест на апартаменты в Альпах, которые принадлежат миллиардеру и бывшему председателю совета директоров «Альфа-Банка» Петру Авену
Фото: travelata.ru
Власти Швейцарии в рамках антироссийских санкций наложили арест на апартаменты в Альпах, которые принадлежат миллиардеру и бывшему председателю совета директоров «Альфа-Банка» Петру Авену.
Под арест попала квартира с тремя спальнями в элитном комплексе Les Hauts de Gstaad на гольф-курорте в кантоне Берн, сообщает агентство Reuters.
Ранее власти Италии арестовали строительный комплекс Петра Авена на острове Сардиния.
Отметим, что ранее Швейцария не присоединялась к санкциям Евросоюза против российских богачей, но изменила свое мнение после начала спецоперации России в Украине.