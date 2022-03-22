Генсек ООН назвал «безумием» отказ западных стран от российского топлива
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш назвал «безумием» поспешную замену российского топлива. Такая политика, по его мнению, угрожает глобальным климатическим целям
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш назвал «безумием» поспешную замену российского топлива. Такая политика, по его мнению, угрожает глобальным климатическим целям.
По словам Антониу Гутерриша, поспешное стремление многих западных стран сократить свою зависимость от российского топлива обернулось повышенным потреблением угля и природного газа, однако это станет помехой в достижении целей Парижского соглашения по климату.
Для сдерживания роста глобальной средней температуры ниже 2 градусов Цельсия (а желательно ниже 1,5 градуса) к концу текущего десятилетия объем выбросов углерода необходимо сократить в два раза. Однако из-за отказа от российского топлива в рамках санкций выбросы увеличатся на 14%.
По мнению генсека ООН, странам мира необходимо ускорить отказ от всех видов ископаемого топлива, особенно от угля.