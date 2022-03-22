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Бизнес
4 млрд оттенков коррупции
22 марта 2022, 03:49

Группа OCCRP нашла у родственников Шувалова, Усманова и Дерипаски заграничные активы на 17 млрд долларов

Центр исследования коррупции и организованной преступности (OCCRP) обнаружил новые заграничные активы у близких родственников главы «ВЭБ.РФ» Игоря Шувалова, миллиардеров Олега Дерипаски и Алишера Усманова

Группа OCCRP нашла у родственников Шувалова, Усманова и Дерипаски заграничные активы на 17 млрд долларов
Фото: nvdaily.ru

Центр исследования коррупции и организованной преступности (OCCRP) обнаружил новые заграничные активы у близких родственников главы «ВЭБ.РФ» Игоря Шувалова, миллиардеров Олега Дерипаски и Алишера Усманова.

В расследовании говорится о более 20 объектов стоимостью 17 млрд долларов, ранее о которых не сообщалось.

По данным OCCRP, семья бывшего вице-премьера и главы «ВЭБ.РФ» Игоря Шувалова до 2017 года владела виллой в итальянском регионе Тоскана. Вилла принадлежала компании Weitried, которой владел офшор с Британских Виргинских островов. Этот фошор был записан на сына Шувалова, когда ему было всего 24 года.

Нынешний владелец виллы в Тоскане неизвестен, однако частный самолет компании, связанной с Игорем Шуваловым, недавно летал в аэропорты недалеко от Тосканы.

У миллиардера Олега Дерипаски расследователи нашли виллу на кипрском курорте Пафос, которую он купил в 2016 году. Стоимость объекта оценивается в 650 тысяч евро. Кроме того, у олигарха имеется коммерческая недвижимость в Лимассоле стоимостью 3 млн долларов.

В OCCRP сообщили, что Олег Дерипаска также владеет офисной башней в Люксембурге и тремя виллами на «острове миллиардеров» Сардиния. Стоимость вилл оценивается в 410 млн долларов, а бизнесмен владеет ими через цепочку компаний, в том числе с Британских Виргинских островов.

30-летний племянник олигарха Алишера Усманова Сарвар Исмаилов оказался владельцем особняка в Лондоне за 30,8 млн долларов, а его брат Санжар Исмаилов - особняка стоимостью 28,6 млн долларов.

Представитель Алишера Усманова опроверг информацию о том, что племянники бизнесмена купили эту недвижимость на его деньги, однако сообщил, что миллиардер перечислял деньги своей сестре Гульхабор и матери братьев Исмаиловых. Сама Гульхабор владеет двумя домами и земельным участком в Хорватии через цепочку хорватских и кипрских компаний.

Напомним, что Игорь Шувалов, Алишер Усманов и Олег Дерипаски входят в санкционные списки Запада. Ряд их активов уже были арестованы европейскими властями.

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