Группа OCCRP нашла у родственников Шувалова, Усманова и Дерипаски заграничные активы на 17 млрд долларов
Центр исследования коррупции и организованной преступности (OCCRP) обнаружил новые заграничные активы у близких родственников главы «ВЭБ.РФ» Игоря Шувалова, миллиардеров Олега Дерипаски и Алишера Усманова
Центр исследования коррупции и организованной преступности (OCCRP) обнаружил новые заграничные активы у близких родственников главы «ВЭБ.РФ» Игоря Шувалова, миллиардеров Олега Дерипаски и Алишера Усманова.
В расследовании говорится о более 20 объектов стоимостью 17 млрд долларов, ранее о которых не сообщалось.
По данным OCCRP, семья бывшего вице-премьера и главы «ВЭБ.РФ» Игоря Шувалова до 2017 года владела виллой в итальянском регионе Тоскана. Вилла принадлежала компании Weitried, которой владел офшор с Британских Виргинских островов. Этот фошор был записан на сына Шувалова, когда ему было всего 24 года.
Нынешний владелец виллы в Тоскане неизвестен, однако частный самолет компании, связанной с Игорем Шуваловым, недавно летал в аэропорты недалеко от Тосканы.
У миллиардера Олега Дерипаски расследователи нашли виллу на кипрском курорте Пафос, которую он купил в 2016 году. Стоимость объекта оценивается в 650 тысяч евро. Кроме того, у олигарха имеется коммерческая недвижимость в Лимассоле стоимостью 3 млн долларов.
В OCCRP сообщили, что Олег Дерипаска также владеет офисной башней в Люксембурге и тремя виллами на «острове миллиардеров» Сардиния. Стоимость вилл оценивается в 410 млн долларов, а бизнесмен владеет ими через цепочку компаний, в том числе с Британских Виргинских островов.
30-летний племянник олигарха Алишера Усманова Сарвар Исмаилов оказался владельцем особняка в Лондоне за 30,8 млн долларов, а его брат Санжар Исмаилов - особняка стоимостью 28,6 млн долларов.
Представитель Алишера Усманова опроверг информацию о том, что племянники бизнесмена купили эту недвижимость на его деньги, однако сообщил, что миллиардер перечислял деньги своей сестре Гульхабор и матери братьев Исмаиловых. Сама Гульхабор владеет двумя домами и земельным участком в Хорватии через цепочку хорватских и кипрских компаний.
Напомним, что Игорь Шувалов, Алишер Усманов и Олег Дерипаски входят в санкционные списки Запада. Ряд их активов уже были арестованы европейскими властями.