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22 марта 2022, 02:16

Россия обменяла мэра Мелитополя на девять своих военнослужащих

Уполномоченный по правам человека при президенте РФ Татьяна Москалькова сообщила, что «первый обмен состоялся - девять человек, из них часть из того списка, который формируется у меня путем обращений»

Россия обменяла мэра Мелитополя на девять своих военнослужащих
Фото: YouTube

Россия и Украина провели первый после начала спецоперации обмен пленными. Российские войска обменяли мэра Мелитополя Ивана Федорова на девять военнослужащих.

Уполномоченный по правам человека при президенте РФ Татьяна Москалькова сообщила, что «первый обмен состоялся - девять человек, из них часть из того списка, который формируется у меня путем обращений».

Омбудсмен также сообщила, что точное число украинцев, которые находятся в российском плену, могут назвать только в Минобороны РФ, но это может быть больше 500 человек, передает «Интерфакс».

Ранее киевские власти обвинили российскую армию в похищении мэра Мелитополя Ивана Федорова из городского кризисного центра.

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