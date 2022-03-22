22 марта 2022, 01:44
УЕФА внес изменения в регламенты Лиги чемпионов и Лиги Европы из-за сборных России и Украины
Исполком Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) внес изменения в регламенты Лиги чемпионов, Лиги Европы и Лиги конференций из-за сборных России и Украины на фоне вооруженного конфликта между странами
Фото: az.sputniknews.ru
Исполком Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) внес изменения в регламенты Лиги чемпионов, Лиги Европы и Лиги конференций из-за сборных России и Украины на фоне вооруженного конфликта между странами.
В УЕФА разрешили клубам-участникам турниров зарегистрировать двух футболистов из чемпионатов России или Украины, чьи контракты были приостановлены. Национальные сборные могут дозаявить игроков до 1 апреля 2022 года.
Напомним, что в конце февраля ФИФА и УЕФА отстранили российские клубы от участия в международных соревнованиях. Московский «Спартак», который должен бы сыграть в 1/8 финала Лиги Европы, был автоматически исключен из турнира.