22 марта 2022, 01:13
В Швеции остановили выпуск кефира в упаковке с нарисованными куполами храма Василия Блаженного
В Швеции жертвой антироссийских санкций и русофобии стал кефир, который производит датско-шведская компания Arla. Выпуск этого кефира остановлен из-за упаковки, на которой изображены купола храма Василия Блаженного, что на Красной Площади
Фото: fotkaew.ru
В Швеции жертвой антироссийских санкций и русофобии стал кефир, который производит датско-шведская компания Arla. Выпуск этого кефира остановлен из-за упаковки, на которой изображены купола храма Василия Блаженного, что на Красной Площади.
Местные СМИ отмечают, что кефир производится в Швеции из шведского сырья, однако Arla все же решила отозвать продукт из-за его ассоциации с Россией. В компании посчитали это неуместным на фоне спецоперации в Украине.
Позже менеджер по коммуникациям Arla Кэролайн Элизабет Старк сообщила, что кефир вернется на полки магазинов, но в другой упаковке.