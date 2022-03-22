Аэропорт «Шереметьево» отправил на простой 20% своих сотрудников
В приказе генерального директора «Шереметьево» Михаила Василенко говорится, что простой объявлен «по не зависящим от работодателя причинам» в связи с резким снижением пассажиропотока
Московский аэропорт «Шереметьево» в середине марта отправил на простой 40% сотрудников воздушной гавани. Это примерно 6-7 тысяч человек.
В приказе генерального директора «Шереметьево» Михаила Василенко говорится, что простой объявлен «по не зависящим от работодателя причинам» в связи с резким снижением пассажиропотока.
Представитель столичного аэропорта Анна Захаренкова подтвердила «Известиям» данную информацию. По ее словам, в период простоя работникам будут выплачивать две трети оклада, а рабочие места за ними сохранятся.
Кроме того, в «Шереметьево» уточнили, что на простой отправляются 20% сотрудников, а не 40%. Такое решение было принято из-за масштабных снижений в сфере международных авиационных перевозок, которые были вызваны санкциями Запада против российской гражданской авиации.
Напомним, что в связи с закрытием воздушного пространства Евросоюза, США, Канады и ряда других стран для российский авиакомпаний, а также риска ареста самолетов за границей, отечественные перевозчики были вынуждены практически полностью прекратить свои международные летные программы.