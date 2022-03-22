В Италии обнаружили яхту «Шехерезада». Это судно может быть связано с Владимиром Путиным
В итальянском порту Marina di Carrara обнаружили шикарную яхту «Шехерезада» стоимостью 75 млрд рублей, которую борцы с коррупцией связывают с президентом России Владимиром Путиным
В итальянском порту Marina di Carrara обнаружили шикарную яхту «Шехерезада» стоимостью 75 млрд рублей, которую борцы с коррупцией связывают с президентом России Владимиром Путиным.
Шестиэтажная яхта «Шехерезада» длиной 140 метров имеет две вертолетные площадки, бассейн, спа-комплекс, салон красоты, огромные гостиные и роскошные каюты.
оппозиционера Алексея Навального изучила Crew List (список экипажа) яхты «Шехерезада» и пришла к выводу, что большинство их них работают в Федеральной службе охраны (ФСО). Напомним, что именно это ведомство занимается охраной президента России и организацией его быта.
Так, Chief Officer (старший помощник капитана, второй человек на судне) Сергей Гришин в телефонных книжках записан как «Сергей Г ФСО», а боцман Анатолий Фуртель зарегистрирован по адресу: Сочи, улица Фурманова, 10. – там располагается подразделение ФСО, которое обеспечивает охрану президента в его сочинской резиденции Бочаров Ручей.
Помощник боцмана Александр Печуркин записан в телефонных книжках как «Саня ФСБ», «Охрана Бочаров Ручей», «Александр ФСО» и «Александр Грейсфул Закупка». «Грейсфул» (Gracefu) – это название еще одной яхты Владимира Путина, которую еще до начала спецоперации в Украине и введения санкций переправили в российские воды (по данным немецкого издания Bild).
«Что действительно имеет значение — это то, что настоящего владельца «Шехерезады» охраняет ФСО. Государственное ведомство, служба охраны, российские госслужащие и военные почему-то летают в Италию и работают на яхте», - отмечается в расследовании команды Навального.