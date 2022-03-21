Компанию Meta признали экстремистской организацией. Ее деятельность запрещена в России
Тверской райсуд Москвы признал американскую компанию Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) экстремистской организацией. На принятие такого решения суду понадобилось всего одно заседание
Тверской райсуд Москвы признал американскую компанию Meta Марка Цукерберга (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) экстремистской организацией. На принятие такого решения суду понадобилось всего одно заседание.
В соответствии с вердиктом, деятельность Meta запрещена на территории России, сообщает ТАСС.
В ходе судебного заседания представители Роскомнадзора и ФСБ попросили суд немедленно запретить деятельность Meta в России в связи с публикацией на своих ресурсах материалов, направленных против России и Вооруженных сил РФ.
Представитель Meta в свою очередь заявила, что компания не осуществляет экстремистскую деятельность, выступает против любых видов русофобии и после публичного осуждения изменила свою политику и заявляет о недопустимости русофобии и призывов к насилию против граждан РФ.
В Генпрокуратуре заверили, что в случае признания компании Meta экстремистской организацией российские граждане не будут привлекаться к ответственности за использование ее продуктов, то есть за пользование Facebook, Instagram и WhatsApp. При этом россияне могут быть привлечены к ответственности за покупку продуктов Meta или рекламы у компании. Скорее всего, будет запрещено публиковать логотип американской компании и ее сервисов.
Мессенджер WhatsApp не будут блокировать на территории РФ, как это уже произошло с Facebook и Instagram.