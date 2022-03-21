Партия «Справедливая Россия – За правду» создала сайт для жалоб на «врагов России»
Партия «Справедливая Россия - За правду» запустила проект по поиску врагов страны и предателей. Жалобы и доносы на них будут отправлять лично председателю Следственного комитета Александру Бастрыкину
Партия «Справедливая Россия - За правду» запустила проект по поиску врагов страны и предателей. Жалобы и доносы на них будут отправлять лично председателю Следственного комитета Александру Бастрыкину.
Авторы проекта напомнили россиянам, что Россия взяла курс на импортозамещение, однако выяснилось, что «не все ответственные чиновники ему следовали», а в «руках врагов оказались стратегические технологии и ресурсы нашей страны».
В «СРЗП» интересуются, почему не летают российские самолеты Ил, не ездят поезда «Стриж», почему «во власти Запада оказались наши валютные резервы и умы некоторых сотрудников государственных телеканалов, кто поднимает цены на сахар или гречку?
На сайте проекта #СпросимБастрыкина уже появились имена кандидатов в список «врагов России». Это редактор Первого канала Марина Овсянникова, которая в эфире новостей появилась с плакатом против спецоперации в Украине, бывший вице-премьер Аркадий Дворкович, который также выступил против спецоперации в Украине, но теперь ему ставят вину отсутствие русских самолетов, а также руководство Банка России, которое разместило золотовалютные резервы страны под юрисдикцию западных стран (сейчас на них наложены санкции).
«Пришло время настроить кадровую политику государства на патриотическую волну. Это не про чистки, это про любовь к стране», – заявил автор проекта #СпросимБастрыкина депутат Госдумы Дмитрий Кузнецов.