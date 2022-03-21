21 марта 2022, 15:27
Акции компании Boeing упали на 7% из-за авиакатастрофы в Китае
Напомним, что утром 21 марта в горной местности в уезде Тэн в городском округе Учжоу Гуанси-Чжуанского автономного района потерпел крушение пассажирский самолет Boeing 737-800 авиакомпании China Eastern
Фото: mvf.su
Акции американской авиастроительной компании Boeing упали на 7% на фоне сообщений об авиакатастрофе в Китае. Сейчас они торгуются по 179 долларов за одну акцию.
Напомним, что утром 21 марта в горной местности в уезде Тэн в городском округе Учжоу Гуанси-Чжуанского автономного района потерпел крушение пассажирский самолет Boeing 737-800 авиакомпании China Eastern. На борту воздушного судна находились 132 человека. Информации о выживших пока нет.
Судя по записям с камер, которые запечатлели момент крушения, «Боинг» по вертикальной траектории на большой скорости приближается к земле.
Авиакомпания China Eastern в связи с катастрофой объявила о приостановке полетов всех своих самолетов Boeing 737-800 до установления причин трагедии.