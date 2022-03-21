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21 марта 2022, 15:27

Акции компании Boeing упали на 7% из-за авиакатастрофы в Китае

Напомним, что утром 21 марта в горной местности в уезде Тэн в городском округе Учжоу Гуанси-Чжуанского автономного района потерпел крушение пассажирский самолет Boeing 737-800 авиакомпании China Eastern

Акции компании Boeing упали на 7% из-за авиакатастрофы в Китае
Фото: mvf.su

Акции американской авиастроительной компании Boeing упали на 7% на фоне сообщений об авиакатастрофе в Китае. Сейчас они торгуются по 179 долларов за одну акцию.

Напомним, что утром 21 марта в горной местности в уезде Тэн в городском округе Учжоу Гуанси-Чжуанского автономного района потерпел крушение пассажирский самолет Boeing 737-800 авиакомпании China Eastern. На борту воздушного судна находились 132 человека. Информации о выживших пока нет.

Судя по записям с камер, которые запечатлели момент крушения, «Боинг» по вертикальной траектории на большой скорости приближается к земле.

Авиакомпания China Eastern в связи с катастрофой объявила о приостановке полетов всех своих самолетов Boeing 737-800 до установления причин трагедии.

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