В Краснодаре мужчину оштрафовали за плевок в букву Z на плакате
В Краснодаре Прикубанский суд оштрафовал местного жителя на 30 тысяч рублей по новой статье о дискредитации Вооруженных сил России. Мужчину наказали за плевок в букву Z, которая является символом поддержки российской армии
В Краснодаре Прикубанский суд оштрафовал местного жителя на 30 тысяч рублей по новой статье о дискредитации Вооруженных сил России. Мужчину наказали за плевок в букву Z, которая является символом поддержки российской армии.
32-летний житель Краснодара по имени Александр плюнул в знак Z, когда остановился рядом с плакатом на красный сигнал светофора. Поступок мужчины был записан на видеорегистратор соседней машины. Судя по всему, владелец регистратора обнародовал запись, поскольку спустя некоторое время плевавшего мужчину задержали.
В суде Александр заявил, что таким образом решил выразить свое отношение к спецоперации в Украине и ее последствиям. Одновременно с этим мужчина признал, что плевать во что-либо – некрасиво.
Суд пришел к выводу, что поскольку буква Z символизирует российскую армию, то обвиняемый своим плевком дискредитировал войска.