21 марта 2022, 14:51
Суперяхта Романа Абрамовича «Солярис» покинула воды Евросоюза и была замечена в Турции
Суперъяхту «Солярис» миллиардера Романа Абрамовича, который попал в санкционные списки, заметили у берегов Турции. По данным Reuters, судно пыталось обогнуть воды Евросоюза
Фото: robb.report
Суперъяхту «Солярис» миллиардера Романа Абрамовича, который попал в санкционные списки, заметили у берегов Турции. По данным Reuters, судно пыталось обогнуть воды Евросоюза.
Согласно данным отслеживания судов, «Солярис» 13 марта покинул Тиват (Черногория), обогнул остров Крит и направился в сторону Датчи (Турция). По данным западных СМИ, сам миллиардер сейчас также находится в Турции, куда он прибыл на пока еще не арестованном частном самолете.
Суперъяхта «Солярис» оценивается в 565, 6 млн долларов и вмещает одновременно до 36 пассажиров. В рамках санкций яхту Романа Абрамовича могут арестовать, что уже произошло с яхтами других российских олигархов.