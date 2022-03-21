21 марта 2022, 14:15
Блогера Эдварда Била приговорили к 1,2 года колонии по делу о резонансном ДТП
Такое решение суд принял в ходе пересмотра дела. Ранее блогеру назначили два года ограничения свободы. По новому приговору с учетом ареста Билу останется отбыть в колонии шесть месяцев
Фото: Российская газета
Пресненский райсуд Москвы приговорил известного блогера Эдварда Била (Эдуард Биль) к 1 году и 2 месяцам лишения свободы по делу о резонансном ДТП в центре столицы.
Такое решение суд принял в ходе пересмотра дела. Ранее блогеру назначили два года ограничения свободы. По новому приговору с учетом ареста Билу останется отбыть в колонии шесть месяцев.
ДТП с участием Эдварда Била произошло 1 апреля 2021 года на Садовом кольце Москвы. Автомобиль блогера выехал на встречную полосу и столкнулся с четырьмя машинами. В результате аварии серьезно пострадала сотрудница Госдумы Мария Артемова, которая находилась за рулем одного из автомобилей.