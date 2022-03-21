Сын главы «Ростеха» выпустил коллекцию одежды «Мир во всем мире»
Сын главы государственной корпорации «Ростех» Сергея Чемезова и основатель фешен-бренда TSCH на фоне спецоперации в Украине выпустил собственную линию одежды с лозунгом «Мир во всем мире». Прибыль от продажи он пообещал перечислить Красному Кресту
Фото: news.ulwex.com
Сын главы государственной корпорации «Ростех» Сергея Чемезова и основатель фешен-бренда TSCH на фоне спецоперации в Украине выпустил собственную линию одежды с лозунгом «Мир во всем мире». Прибыль от продажи он пообещал перечислить Красному Кресту.
В своих аккаунтах в соцсетях Facebook и Instagram Сергей Чемезов призвал всех к миру и написал, что всю прибыль от продажи вещей «Мир во всем мире» его компания отправит в «Красный Крест» на гуманитарную помощь.
«Мир рождается внутри и только после этого становится реальностью», — говорится в сообщении, которое цитирует РБК.
Что касается цен на одежду под лозунгом «Мир во всем мире», то худи можно купить за 6990 рублей, трикотажные брюки - за 6900 рублей, а футболку - за 3490 рублей.