Тверской райсуд отказался закрыть дело о признании Meta экстремистской организацией
Напомним, что Генпрокуратура РФ просит признать компанию экстремистской организацией из-за отказа блокировать посты и комментарии с призывами к насилию в отношении российских солдат и руководства страны
Тверской суд Москвы отказался прекратить дело против американской компании Meta, которая владеет Facebook, Instagram и WhatsApp. Напомним, что Генпрокуратура РФ просит признать компанию экстремистской организацией из-за отказа блокировать посты и комментарии с призывами к насилию в отношении российских солдат и руководства страны.
Представители Meta просили суд прекратить дело, так как компания уже отменила свое решение не блокировать сообщения с призывами к насилию в отношении россиян, а также публично заявила о недопустимости русофобии. Однако Тверской райсуд в удовлетворении этого ходатайства отказал.
Кроме того, представители Meta напомнили, что компания является иностранным юрлицом, поэтому иск должен рассматриваться по месту регистрации компании – в США. Прокурор на это заявил, что в американском суде рассмотрение иска может затянуться.
В иске Генпрокуратуры указано, что Мeta находится в контакте с правительством Украины, поэтому компания одобряет «язык ненависти» против россиян и формирует «альтернативную реальность», в которой разжигается ненависть против россиян из-за действий на Украине.
Под видом коммерческой деятельности американская компания распространяет призывы к совершению экстремистской деятельности, нарушает права граждан России и несет угрозу конституционному строю России.
При этом в Генпрокуратуре заверили, что публикация материалов в соцсетях Facebook и Instagram не должна рассматриваться как экстремистская деятельность, а российские пользователи этих соцсетей не должны привлекаться к ответственности. Однако Meta не сможет открыть представительство в России и вести коммерческую деятельность.