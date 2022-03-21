21 марта 2022, 12:56
Российские магазины электроники отказались от продажи товаров в рассрочку и кредит
Российские магазины электроники отказались от продажи товаров в рассрочку, а в некоторых магазинах даже нельзя оформить покупки в кредит
Фото: vesti.ru
Российские магазины электроники отказались от продажи товаров в рассрочку, а в некоторых магазинах даже нельзя оформить покупки в кредит.
Так, в кредит и рассрочку теперь нельзя купить гаджеты в магазине Apple re:Store и технику в магазинах сети «М.Видео-Эльдорадо». Продавцы заявляют, что оформлять покупки в рассрочку стало невыгодно из-за повышения ключевой ставки и волатильности курсов валют.
В Роспотребнадзоре сообщили «Известиям», что такие решения магазины принимают сами, поскольку никто их не обязывает продавать товары в рассрочку и кредит.
Согласно статистике, средняя доля рассрочек на смартфоны в 2021 году составила 35%, то есть каждый третий гаджет был куплен в рассрочку.