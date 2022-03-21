21 марта 2022, 11:56
Минобороны РФ призвало украинских военных сдать оружие и уйти из Мариуполя
Вооруженный силы России призвали украинский «националистов» сложить оружие и уйти из Мариуполя в подконтрольные Киеву районы. Российская армия обещала сохранить им жизни
Фото: ВКонтакте
Минобороны России выдвинуло письменный ультиматум правительству Украины с требованием сдать портовый город Мариуполь на берегу Азовского моря.
Вооруженный силы России призвали украинский «националистов» сложить оружие и уйти из Мариуполя в подконтрольные Киеву районы. Российская армия обещала сохранить им жизни.
Вице-премьер Украины Ирина Верещук заявила, что власти ответили отказом на предложение Минобороны РФ.
«Там 8 страниц с возвращением в историю и другим бредом. (…) Ни о каких сдачах, сложении оружия речи идти не может. Мы уже российской стороне об этом сообщили. Я написала: «Вы вместо того, чтобы тратить время на 8 страниц писем - откройте просто [гуманитарный] коридор», - заявила чиновница.