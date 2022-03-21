21 марта 2022, 11:41
В Китае потерпел крушение пассажирский самолет Boeing 737
В Китае потерпел крушение пассажирский самолет Boeing 737 авиакомпании China Eastern. На борту лайнера находились 133 человека. Крушение произошло в уезде Тэн городской округа Учжоу в Гуанси-Чжуанском автономном районе КНР
Фото: wikimedioc.com
В Китае потерпел крушение пассажирский самолет Boeing 737 авиакомпании China Eastern. На борту лайнера находились 133 человека.
Крушение произошло в уезде Тэн городской округа Учжоу в Гуанси-Чжуанском автономном районе КНР.
По предварительным данным, самолет выполнял рейс MU5735 из Куньмина в Гуанчжоу. Информации о выживших пока нет. На месте крушения ведутся поисково-спасательные работы.
Китайские СМИ сообщают, что на месте авиакатастрофы начался лесной пожар.