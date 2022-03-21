21 марта 2022, 11:26
США просит Турцию отдать Украине российские системы С-400 в обмен снятие санкций
США предлагают Турции отказаться от С-400 в пользу Украины, а взамен с республики будут сняты санкции. Кроме того, Турция сможет вернуться в программу производства истребителей F-35
Белый дом США ведет переговоры с властями Турции об отправке в Украину системы противоракетной обороны С-400, которую Анкара купила у России.
Как сообщает телеканал Sky News Arabia, США предлагают Турции отказаться от С-400 в пользу Украины, а взамен с республики будут сняты санкции. Кроме того, Турция сможет вернуться в программу производства истребителей F-35.
Агентство Reuters со ссылкой на свои источники сообщает, что Анкара планирует ответить отказом на предложение Вашингтона, так как не хочет портить отношения с Россией.
Системы противоракетной обороны С-400 Турция начала закупать у России в 2017 году, после чего Штаты ввели против страны санкции и исключили ее из программы производства истребителей F-35.