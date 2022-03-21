21 марта 2022, 08:19
В российских НКО сообщили о сокращении пожертвований с начала спецоперации в Украине
Представители некоммерческих организаций (НКО) сообщили о снижении количества пожертвований с начала спецоперации в Украине и введения против России санкций
Фото: sakhalinmedia.ru
Представители некоммерческих организаций (НКО) сообщили о снижении количества пожертвований с начала спецоперации в Украине и введения против России санкций.
Представитель НКО рассказали, что «сборы стоят» или «практически прекратились». В некоторых организациях сообщили, что объем пожертвований сократился на 20%. При этом расходы выросли практически на все, пишут «Ведомости».
В НКО отметили, что основной причиной отказа от регулярных пожертвований стал уход из России платежных систем Visa и Mastercard. Из-за санкций иностранные жертвователи просто не могут перечислить средства на счета благотворительных и правозащитных организаций.