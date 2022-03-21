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21 марта 2022, 08:10

Евросоюз не исключил введения запрета на импорт российской нефти

Министры иностранных дел стран-членов Евросоюза в понедельник, 21 марта, рассмотрят пятый пакет санкций против России из-за ситуации в Украине

Евросоюз не исключил введения запрета на импорт российской нефти
Фото: finobzor.ru

Министры иностранных дел стран-членов Евросоюза в понедельник, 21 марта, рассмотрят пятый пакет санкций против России из-за ситуации в Украине.

Новый санкционный пакет включает в себя «много новых имен» и введение эмбарго на российскую нефть.

По данным Reuters, запрет на импорт российской нефти может быть введен в случае, если Вооруженные силы РФ начнут массированную бомбардировку Киева. На введении эмбарго, в частности, настаивают страны Прибалтики, хотя в Германии выступают против такой меры из-за роста цен на энергоносители.

Отметим, что Евросоюз на 40% зависит от поставок российского газа, Германия является крупнейшим покупателем российской нефти в ЕС, а в Болгарии единственный нефтеперерабатывающий завод в стране принадлежит российской компании «Лукойл» и обеспечивает 60% топлива.

Напомним, что в рамках санкций США и Великобритания уже ввели эмбарго на поставки российской нефти. На эти страны приходится примерно 14% российского экспорта.

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