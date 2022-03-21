Евросоюз не исключил введения запрета на импорт российской нефти
Министры иностранных дел стран-членов Евросоюза в понедельник, 21 марта, рассмотрят пятый пакет санкций против России из-за ситуации в Украине
Министры иностранных дел стран-членов Евросоюза в понедельник, 21 марта, рассмотрят пятый пакет санкций против России из-за ситуации в Украине.
Новый санкционный пакет включает в себя «много новых имен» и введение эмбарго на российскую нефть.
По данным Reuters, запрет на импорт российской нефти может быть введен в случае, если Вооруженные силы РФ начнут массированную бомбардировку Киева. На введении эмбарго, в частности, настаивают страны Прибалтики, хотя в Германии выступают против такой меры из-за роста цен на энергоносители.
Отметим, что Евросоюз на 40% зависит от поставок российского газа, Германия является крупнейшим покупателем российской нефти в ЕС, а в Болгарии единственный нефтеперерабатывающий завод в стране принадлежит российской компании «Лукойл» и обеспечивает 60% топлива.
Напомним, что в рамках санкций США и Великобритания уже ввели эмбарго на поставки российской нефти. На эти страны приходится примерно 14% российского экспорта.