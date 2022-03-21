21 марта 2022, 01:23
Ростуризм подтвердил отмену вывозного рейса из Египта компании Azur Air
Ранее перевозчик принял решение об отмене международных рейсов в целях обеспечения безопасности полетов. Речь идет о рейсах, которые выполняются на попавших под санкции лайнерах
Фото: trn-news.ru
Глава Ростуризма Зарина Догузова подтвердила информацию об отмене рейса российской авиакомпании Azur Air из Египта.
Ранее перевозчик принял решение об отмене международных рейсов в целях обеспечения безопасности полетов. Речь идет о рейсах, которые выполняются на попавших под санкции лайнерах. Сейчас российская сторона пытается согласовать с авиационными властями Египта новый вывозной рейс.
Глава Ростуризма Зарина Догузова сообщила «Интерфаксу», что туроператоры за свой счет продлевают застрявшим в Египте туристам проживание в гостиницах. При этом в ведомство поступили жалобы от россиян на условия размещения, в связи с чем власти попросили туроператоров обеспечить своих клиентов комфортными условиями.