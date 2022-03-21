21 марта 2022, 00:44
В ходе спецоперации в Украине погиб заместитель командующего Черноморским флотом
Сенатор от Севастополя Екатерина Алтабаева сообщила в своем телеграм-канале, что высокопоставленный военнослужащий погиб в боях за освобождение Мариуполя. «Севастополь понес тяжелую, невосполнимую потерю», - отметила сенатор
В ходе спецоперации в Украине погиб заместитель командующего Черноморским флотом, капитан 1-го ранга Андрей Палий.
Сенатор от Севастополя Екатерина Алтабаева сообщила в своем телеграм-канале, что высокопоставленный военнослужащий погиб в боях за освобождение Мариуполя.
«Севастополь понес тяжелую, невосполнимую потерю», - отметила сенатор.
Информацию о гибели Андрея Палия также подтвердил губернатор Севастополя Михаил Развозжаев.
Андрей Палий служил на эсминце «Бесстрашный», большом противолодочном корабле «Очаков». В 2008 году он участвовал в грузинской кампании, а в 2014 году в крымской операции.